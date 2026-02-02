Сильно пьяная женщина попыталась угнать машину выручившего ее мужчины

Инцидент случился на улице Первомайской в городе Холмске, что на Сахалине. 42-летний мужчина заметил на лестничной площадке своего дома 30-летнюю женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения и предложил довезти ее до дома.

Хулиганку могут посадить на пять лет

Как сообщает портал Citysakh.Ru, во время поездки он ненадолго остановился у магазина, оставив машину заведенной. Этим сразу же воспользовалась поддатая леди, которая перебралась на место водителя и попыталась уехать.

Стоит подчеркнуть, что у женщины никогда не было водительского удостоверения и навыков вождения, из-за чего первый же ее маневр привел к столкновению с припаркованной позади иномаркой. К счастью, вернувшийся вскоре владелец автомобиля смог остановить хулиганку.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили ее личность. Выяснилось, что ранее она уже имела судимости, а медосвидетельствование подтвердило факт наличия алкоголя в ее крови. Следователи возбудили против задержанной уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). Помимо этого полицейские составили на нее протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских «прав».

