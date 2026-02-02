Выдры атаковали портовый склад автомобилей

Инцидент случился на территории порта Ханко в Финляндии. Группа диких выдр устроила там настоящий погром, выбрав целью атаки партию находившихся в логистическом центре транспортных средств.

Как сообщает издание Maaseudun Tulevaisuus, животные систематически проникали в авто, ожидавшие отправки покупателям. Хищники повредили напольные покрытия в салонах и изоляцию электропроводки в подкапотном пространстве у нескольких машин. Всего в результате их действий серьезно пострадало 25 автомобилей, эксперты оценили общий ущерб на сумму в 200 000 евро (около 18 миллионов рублей).

Такое поведение зверей серьезно озадачило зоологов, поскольку эти млекопитающие обычно не проявляют интереса к технике. По одной из версий, их могла привлечь природная любознательность и игривость, толкающая выдр к исследованию новых объектов.

Пострадавший склад является серьезным логистическим узлом, где одновременно размещается более 10 000 автомобилей. Стоит подчеркнуть, что в последние годы эта площадка уже неоднократно подвергалась нападениям представителе местной фауны.

