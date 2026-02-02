Во Владивостоке задержали грабителей, разбиравших чужие авто на запчасти

Первое заявление в полицию написала 27-летняя жительницы города. Она обнаружила, что с ее припаркованного на улице Давыдова Daihatsu неизвестные сняли колеса, бампер и капот. А затем к стражам порядка потянулись и другие пострадавшие от действий злоумышленников граждане. Всего зафиксировано семь эпизодов подобных краж.

Злодеев взяли прямо во время их ночной «охоты»

Как сообщает издание «МВД Медиа», следователи изучили записи с камер городского видеонаблюдения и опросили свидетелей, благодаря чему смогли выяснить приметы и схему работы преступников.

Вскоре сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ДПС остановили Mazda, в салоне которой находились двое молодых людей в возрасте 22 и 23 лет. В ходе проверки удалось установить, что молодые люди по ночам разбирали приглянувшиеся им ТС на запчасти и грузили добычу в фургон одного из них. После этого похищенные детали злоумышленники сбывали на городских рынках и через скупщиков краденного.

Сейчас против них уже возбуждено семь уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража». На данный момент правоохранители активно работают над установлением полного круга потерпевших и подсчетом материального ущерба от действий преступной группы.

