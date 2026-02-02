В Санкт-Петербурге пропал школьник, моющий машины на Таллинском шоссе

Ребенок вышел из дома днем 30 января. Он сообщил родителям, что по дороге зайдет в гипермаркет на Таллинском шоссе. Позже выяснилось, что на парковке возле магазина он предлагал водителям помыть фары их автомобилей.

Как сообщает издание 78.ru, 9-летний мальчик был одет в черную зимнюю куртку с красными деталями, темную шапку, клетчатый шарф и синие штаны с камуфляжным узором на коленях. К его поискам подключились не только родные, правоохранители и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», но и более двухсот неравнодушных жителей Санкт-Петербурга.

На данный момент ситуацию взял на особый контроль Следственный комитет. По последней информации, подросток подошел на стоянке к машине с поврежденным бампером и сел в ее салон. После этого автомобиль скрылся, его дальнейший маршрут и личность водителя на данный момент устанавливает полиция. По основной версии следствия ребенок мог стать жертвой похищения.

