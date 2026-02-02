150

Юный дрифтер без «прав» устроил ДТП и попытался сбежать

Полиция устроила непродолжительную погоню за тинейджером

Несовершеннолетний за рулем стареньких «Жигулей» совершал опасные маневры, в результате которых столкнулся с другим авто. Информация о произошедшем оперативно поступила в полицию Всеволожска, что в Ленобласти, после чего отправившиеся на вызов служивые задержали автохулигана.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Юный дрифтер без «прав» устроил ДТП и попытался сбежать

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции России, стражи порядка попытались остановить ВАЗ, однако его водитель проигнорировал законные требования полицейских и резко увеличил скорость. Завязалась непродолжительная погоня, после которой нарушитель бросил свой автомобиль и попытался убежать от наряда ДПС.

Не удалось: 17-летнего юношу задержали и доставили в отдел. Сотрудники ГИБДД составили в отношении молодого человека сразу несколько административных протоколов. Обвинения включают управление транспортным средством без водительского удостоверения, неподчинение законному требованию об остановке, а также оставление места ДТП.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что депутат из Свердловска предложил отбирать машины у любителей зимнего дрифта.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует