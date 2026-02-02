Таксист высадил раненую в ДТП пассажирку на трассе и запретил ей вызывать скорую

Автомобиль такси с пассажиром попал в аварию в Москве. В результате удара шофер отделался испугом, тогда как его клиентка получила тяжелейшие травмы, включая перелом позвоночника и множественные ушибы.

При этом, как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», вместо вызова экстренных служб мужчина начал настаивать, чтобы девушка покинула салон машины. Он активно мешал потерпевшей позвонить в скорую, положил ей в руку тысячу рублей и скрылся с места инцидента.

К счастью, на помощь раненой пришел один из очевидцев произошедшего и доставил ее в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы и назначили ей длительное лечение.

Полиция оперативно установила личность извозчика, на данный момент правоохранители проводят проверку. Представители сервиса такси заявили, что выплатят девушке компенсацию и окажут необходимое содействие в расследовании.

