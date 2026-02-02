В Обнинске двое мужчин по дороге в клуб избили таксиста и угнали его машину

31-летний житель Обнинска и его 33-летний знакомый из Боровского района заказали такси до местного клуба. Но во время поездки они потребовали от водителя изменить маршрут.

Как сообщает ресурс «Комсомольская правда-Калуга», таксист отказался выполнять их просьбу, после чего вежливо попросил клиентов покинуть салон. Этот отказ спровоцировал вспышку ярости у нетрезвых пассажиров. Они вдвоем набросились на мужчину и нанесли ему несколько ударов, после чего силой вытащили раненого из машины и скрылись на ней с места событий.

Потерпевший немедленно обратился в полицию. Экипаж ДПС обнаружил и задержал злоумышленников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста, похищенное транспортное средство вернули законному хозяину.

