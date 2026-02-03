Водитель попытался зарядить аккумулятор и случайно спалил свой автомобиль

Инцидент произошел на улице Речной, что в солнечном Магадане, где мужчина решил подзарядить аккумулятор машины пуско-зарядным устройством и ушел домой. Спустя два часа он увидел из окна квартиры, что автомобиль горит.

Как сообщает издание «КОЛЫМА-ИНФОРМ», автомобилист сразу же вызвал пожарных, после чего попытался потушить пламя подручными средствами. К сожалению, своими силами справиться с огнем ему не удалось.

К месту событий прибыла команда из 11 огнборцев и трех единиц спецтехники, которые оперативно ликвидировали возгорание. При этом машина успела получить серьезные повреждения подкапотного пространства, моторного отсека и салона. К счастью, никто из людей не пострадал.

Согласно данным экспертов МЧС России, к произошедшему привело грубое нарушение правил эксплуатации пуско-зарядного устройства. Потерпевший не только выбрал неподходящий режим зарядки, но и не остался наблюдать за процессом, что привело к перегреву системы и пожару.

