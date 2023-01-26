Почему автомобильный аккумулятор может взорваться даже в слабый мороз

Напомним, что «зарядник» состоит из пакетов пластин, погруженных в электролит, и пластикового корпуса. Этот корпус довольно прочный и даже может выдержать падение с метровой высоты. Но куда опаснее внутренние процессы.

Дело в том, что со временем в батарее скапливаются газы, особенно если ее периодически заряжают от внешнего источника тока. Это приводит к закипанию электролита и выделению водорода. Он смешивается с кислородом, давая в итоге гремучую смесь. Для взрыва достаточно одной искры.

Зная об этом, производители делают в корпусе АКБ два вентиляционных отверстия. Но некоторые граждане забывают снять с них заглушки. Обычно впопыхах, когда на морозе сел аккумулятор и нужно купить и поставить новый. Либо просто закрывают вентиляцию, чтобы «укутать» АКБ перед холодами. Итог — быстрая концентрация газов в корпусе.

Когда наступает оттепель и на улице уже не так холодно, граждане интенсивно эксплуатируют машину. Мол, она долго стояла и должна «пробежаться». В этом случае любая «блуждающая» искра приводит к детонации. После сильного «бух» под капотом, видны пластиковые обломки стенок аккумулятора и вытекший электролит. Если он попадет на проводку, то в момент «съест» ее.