Вор уснул в чужой машине с украденным паспортом и деньгами в кармане

Инцидент произошел на улице Батарейной в Благовещенске. Возвращавшийся домой 23-летний юноша не смог попасть в свой подъезд и решил отправился на поиски незапертого автомобиля для того, чтобы переждать ночь.

Как сообщает агентство «Север-Медиа», вскоре злоумышленник обнаружил Toyota Alphard и укрылся от холода в салоне. Однако на этом он не остановился и решил внимательно изучить содержимое бардачка. В нем обнаружилось 300 000 рублей наличными и заграничный паспорт, которые злоумышленник сразу же присвоил.

После этого юноша не придумал ничего лучше, чем уснуть наа водительским кресле. В этом состоянии на следующее утро его и застал законный владелец транспортного средства, который сразу же вызвал наряд полиции.

Стражи порядка установили, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

