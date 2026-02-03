Сочинские полицейские получили 18 лет колонии на двоих за взятку машиной

Оперуполномоченный и начальник отделения уголовного розыска решили использовать свое служебное положение в личных целях. Для этого они выбрали в качестве жертвы гражданина, который дома выращивал содержащие наркотические вещества растения.

Как сообщает издание «Кубань 24», сообщник злоумышленников пригласил мужчину к себе автомобиль для поездки, во время которой оборотни в погонах «случайно» остановили транспортное средство. При обыске они нашли у пассажира «запрещенку» и, не составляя протоколов, предложили ему «решить вопрос».

Через подставного посредника коррупционеры потребовали 3 миллиона рублей. Мужчина не смог собрать всю сумму, и предложил отдать вымогателям свой Mini Cooper и 200 000 рублей наличными. При этом часть средств сообщник стражей порядка «одолжил» жертве, имитируя передачу денег полицейским. Вскоре он начал требовать возврата долга, в ответ на что потерпевший решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Оперативники вскоре выявили и пресекли схему, после чего злоумышленников сразу же уволили за проступок, порочащий честь ведомства. Следствие выдвинуло против них обвинения в получении взятки группой лиц и превышение должностных полномочий. Бывших полицейских лишили званий и приговорили каждого к 9 годам колонии строгого режима. Их подельником также ждало серьезное наказание в виде лишения свободы на срок в 7 лет для каждого.

