Дрифтера за рулем Mercedes-Benz задержали после публикации видеозаписи в соцсетях

На ролике, быстро набравшем популярность в Сети, запечатлен серебристый «мерс», на большой скорости исполнявший опасные маневры с заносами по Горьковскому шоссе в Казани. Сотрудники ведомства оперативно отреагировали на такой «видеосигнал» и быстро установили личность владельца машины.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», оказалось, что молодой человек не только грубо нарушил ПДД, но и управлял транспортным средством без полиса ОСАГО. На задержанного составили административные протоколы по статьям за опасное вождение и управление автомобилем без необходимых документов.

При этом правоохранители усмотрели в действиях нарушителя признаки создания угрозы безопасности на дороге общего пользования, что является уголовно наказуемым деянием. Юношу доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства, на данный момент решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленобласти юный дрифтер без «прав» устроил ДТП и попытался сбежать.