В жилом квартале Луганска ночью взорвался автомобиль

Инцидент произошел ранним утром 3 февраля в Степном квартале города. Экипажи экстренных служб оперативно прибыли на вызов и быстро ликвидировали возникшее возгорание.

Как сообщает официальный телеграм-канал Правительства Луганской Народной Республики, на данный момент основное внимание правоохранителей сосредоточено на выяснении всех обстоятельств этого происшествия.

Известно, что в результате взрыва пострадал один человек — его личность и точный характер полученных травм уточняются. При этом власти подчеркивают, что сейчас нет данных, указывающих на наличие угрозы для других жителей квартала.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Тюмени из-за утечки газа взорвался автомобиль, пострадал ребенок.