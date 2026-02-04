Суд обязал магазин возместить ущерб за повреждение авто сдутой ветром тележкой

Инцидент случился на парковке возле одного из магазинов в Вологде. Женщина оставила на ней свой Chery Tiggo 4 Pro. Вернувшись, она обнаружила на машине повреждения.

Халатность владельца торговой точки обошлась ему более чем в 100 000 рублей

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Казани, запись с камер видеонаблюдения показала, что автомобиль пострадал от тележки для покупок, которую сдвинул с места сильный порыв ветра.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, после чего потерпевшая направила претензию владельцу магазина. Ответа от торговой организации она так и не получила, поэтому решила обратиться в суд. На заседании которого представитель предпринимателя сперва заявил, что водитель нарушил правила парковки, а в момент аварии за порядком на стоянке отвечали сотрудники другой структуры.

Судья внимательно изучил материалы дела и установил, что по графику уборки территории во время происшествия вся ответственность лежала на самом магазине. При этом способ парковки авто никак влиял на случившееся.

В результате бизнесмена обязали компенсировать материальный ущерб потерпевшей в размере 43 411 рублей, оплатить утрату транспортным средством товарной стоимости — 24 775 рублей 67 копеек, а также покрыть расходы на оценку, почтовые и юридические услуги и штраф в пользу истца на общую сумму около 34 000 руб.

