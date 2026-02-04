Автомобиль насмерть задавил поскользнувшуюся на дороге женщину

Инцидент случился поздним вечером 3 февраля на улице Сортавальской в Петрозаводске. 86-летняя пенсионерк попыталась пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода, но крайне неудачно.

Как сообщает издание «САМПО ТВ 360», старушка не удержала равновесие на скользком покрытии, упала и ударилась головой об асфальт. В этот момент по дороге двигался Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 55-летний водитель. Дама не успела вовремя среагировать на ситуацию и наехала на пешехода.

Получившая серьезные травмы гражданка скончалась на месте ЧП еще до прибытия помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование всех обстоятельств инцидента.

