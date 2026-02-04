1

Автомобиль насмерть задавил поскользнувшуюся на дороге женщину

Пенсионерка поскользнулась и упала на обледеневшей дороге

Инцидент случился поздним вечером 3 февраля на улице Сортавальской в Петрозаводске. 86-летняя пенсионерк попыталась пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода, но крайне неудачно.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Автомобиль насмерть задавил поскользнувшуюся на дороге женщину

Как сообщает издание «САМПО ТВ 360», старушка не удержала равновесие на скользком покрытии, упала и ударилась головой об асфальт. В этот момент по дороге двигался Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 55-летний водитель. Дама не успела вовремя среагировать на ситуацию и наехала на пешехода.

Получившая серьезные травмы гражданка скончалась на месте ЧП еще до прибытия помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование всех обстоятельств инцидента.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что под Омском LADA Priora вылетела в кювет после столкновения с лошадьми, в результате ДТП погибли два подростка.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует