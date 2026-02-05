Владельцы Exeed жалуются на отключение систем безопасности машин из-за морозов

При снижении температур электроника автомобилей марки Exeed начинает показывать критические ошибки. Прямо во время движения на приборной панели загораются предупреждения о неисправностях, а затем одна за другой отключаются жизненно важные системы.

Сбои во время поездки приводят к серьезным рискам на зимних дорогах

Как сообщает телеграм-канал SHOT, ошибки выдает в основном антиблокировочная система тормозов (ABS), противозаносная система (ESP), а также помощь при спуске (HDC). Одновременно с этим бортовой компьютер сигнализирует о нарушениях в работе переднего привода и фронтальной камеры, отвечающей за парковку. По словам водителей, машина после этого может заблокироваться на несколько часов, не реагируя даже на полную перезагрузку.

К проблемам с безопасностью добавилась странная неисправность акустической системы. Из колонок салона начинают доноситься посторонние звуки и помехи.

Автовладельцы вынуждены обращаться в сервисные центры для починки авто. Специалисты в большинстве случаев проводят перепрошивку бортового компьютера, однако иногда холод приводит к физической поломке деталей, что требует их полной замены. Стоимость такого ремонта может достигать суммы в 120 тысяч рублей. Инциденты зафиксированы у целого ряда моделей марки, что указывает на возможную системную проблему, связанную с адаптацией электроники к работе в условиях низких температур.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что россияне массово жалуются, что китайские авто отказываются заводиться в морозы.