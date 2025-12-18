Не заводятся: почему китайские автомобили не любят русскую зиму

Интенсивное знакомство с китайским автопромом продолжается: теперь в нашем арсенале есть и сотни тысяч километров пробега, несколько зим и парочка летних отрезков, которые позволяют точнее и целостнее воспринимать машины из Поднебесной. Оценка становится честно, но баллы заметно снижаются. Особенно зимой. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В прошлой жизни, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее, цикл жизни машины длился куда дольше: она и выпускалась по 7-10 лет, за некоторыми ульновско-тольяттинскими исключениями, и обкатку перед выходом с конвейера проходила значительно дольше.

Вспомните эти долгие «переходные модели», которые визуально не отличались от текущих генераций, но физически уже были носителями новых узлов и агрегатов, которые позже становились основой для обновки.

Китайцы смахнули этот «тлен» традиционных представлений грандов мирового автопрома, и начали штамповать новинки каждые полгода-год, отказавшись, естественно, от долгих «обкаток»: в лаборатории да на экранах компьютеров покрутили — и в серию. Чем такой подход к автостроению заканчивается?

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Верно: проблемы, те самые «детские болячки», находят пользователи. А в нашем случае — еще и решают. Классический пример — беда с глушителями множества авто из Поднебесной. Накопившийся конденсат (а в глушителе, как вы все знаете, он набирается с завидным постоянством и в товарном объеме) замерзает, стоит ударить первым нормальным морозам.

Как результат — выхлопные газы не могут покинуть магистраль, накапливаются, не позволяя двигателю внутреннего сгорания «продышаться». Мотор либо быстро глохнет, либо вовсе не заводится. Выделить какой-то один китайский бренд, страдающий этой бедой, категорически невозможно, поскольку точно известно о подобной «хрони» сразу у нескольких производителей.

Как «открывается ларчик» — тоже известно: в глушителе должен быть водосток, из которого «аш два о» по логике и обязана систему покинуть. Однако, во-первых, подобное отверстие есть не всегда, а во-вторых, проток имеет свойство забиваться. А вот о рекомендациях к дилерам о контроле подобных технологических эпизодов — не слышно. Видимо, не писали еще рекомендации. Или с китайского долго переводят. Короче говоря, факт остается фактом: накопленная в глушителе вода запросто может привести и к проблеме с пуском двигателя, и даже к взрыву оконечной банки. Поэтому каждому счастливому обладателю новенького китайского автомобиля, даже не успевшего толком поездить по бескрайним российским просторам, следует этим вопросом озадачиться. И чем скорее — тем дешевле выйдет решение.