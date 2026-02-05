В Казани оштрафовали водителя, катавшего друга на привязанном к машине сноуборде

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», набравший популярность в Сети видеоролик помог инспекторам оперативно установить личности и задержать нарушителей. В ходе проверки выяснилось, что водитель в процессе опасного развлечения несколько раз серьезно нарушил ПДД.
В результате на владельца транспортного средства составили семь административных протоколов, а на его друга — шесть. Обвинения включают нарушения правил буксировки, создание аварийной ситуации и управление транспортным средством без соблюдения необходимых мер безопасности.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Оренбургской области женщина на привязанном к автомобилю тюбинге сбила пенсионерку.