Мужчина перевел мошеннику 10 000 долларов для покупки «летающего автомобиля»

Полицейские задержали подозреваемого в организации необычной преступной схемы

Житель города Эйвон в штате Миннесота, США стал жертвой обмана из-за желания купить высокотехнологичный транспорт будущего. Через Сеть он вышел на связь с человеком, пообещал продать ему автомобиль, способный к полету.

Александр Проневский

Как сообщает портал Yahoo! News, покупатель согласился перевести 10 тысяч долларов на указанный аферистом банковский счет. В результате он лишился всей суммы, а «продавец» вскоре попытался выманить у него дополнительные средства.

Заподозрив обман, мужчина решил обратиться в полицию. Правоохранители вскоре установили личность подозреваемого, проживающего во Флориде. Приложенный к сделке счет содержал его имя, а проверка банковских операций показала, что именно он контролировал поступление средств на электронный кошелек.

Прокуратура предъявила задержанному официальное обвинение в мошенничестве, теперь ему может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

