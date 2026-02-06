Пьяный угонщик «загремел» в колонию строгого режима

В Оренбургской области злоумышленник без разрешения своего работодателя сел за руль принадлежащей местному фермерскому хозяйству LADA Niva и отправился к знакомому на вечеринку, после чего, изрядно выпив, решил смотаться в Орск.

Но неудачно. Как сообщает издание Orenday, на трассе Орск-Домбаровский-Светлый нетрезвый водила потерял контроль над машиной, съехал в кювет и серьезно повредил автомобиль. И вместо того, чтобы вызвать полицию или сообщить о произошедшем работодателю, мужчина просто бросил разбитую Niva на месте ДТП и уехал на попутном транспорте.

Впоследствии против нарушителя выдвинули обвинения не только в угоне, но и оставлении места ДТП, а также в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания суд назначил ему один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

