Бывший сотрудник ГИБДД брал взятки машинами и автокреслами

Инспектор ДПС в городе Зея Амурской области остановил нарушителя без водительских «прав» и в состоянии алкогольного опьянения. Однако решил не оформлять нарушителя по закону, а отпустить за взятку в виде ВАЗ-2107.

Как сообщает издание «ТЕЛЕПОРТ.РФ», позже выяснилось, что оборотень в погонах взял с другого водителя 50 000 рублей за сокрытие аналогичного правонарушения. А в еще одном подобном эпизоде с экс-полицейским расплатились двумя передними автомобильными сиденьями и рулевым колесом. В креслах, кстати говоря, взяточник обнаружил патроны к боевому оружию и хранил их до момента изъятия при обыске.

Прокуратура Зейского района утвердила обвинительное заключение в отношении задержанного и направила материалы в суд. Суммарно наказание по всем возбужденным против него статьям УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с крупным штрафом, который может в 60 раз превысить сумму полученных взяток.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что сочинские полицейские получили 18 лет колонии на двоих за взятку машиной.