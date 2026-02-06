В Краснодаре чиновник судебного департамента широко торговал служебными машинами

Ушлый гражданин, занимавший высокую хозяйственную должность, организовал преступную схему, с помощью которой похитил 27 принадлежащих государству транспортных средств. Причем с ГРЗ, которые в парке судейских авто особые, вызывающие уважение на дороге, В течение трех лет он систематически составлял фиктивные акты на списание исправных авто, которые затем продавал.

По подсчетам экспертов СК, сообщает ресурс «Эксперт Юг», его действия причинили казне ущерб на сумму в 15 миллионов рублей. Помимо этого, следователи установили, что чиновник получил взятку в размере 890 тысяч рублей. Эти деньги ему передали за согласование и визирование одного из сфабрикованных актов о списании машины. По решению суда обвиняемого отправили под стражу на время проведения расследования.

