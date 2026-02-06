В Краснодаре чиновник судебного департамента широко торговал служебными машинами

По подсчетам экспертов СК, сообщает ресурс «Эксперт Юг», его действия причинили казне ущерб на сумму в 15 миллионов рублей. Помимо этого, следователи установили, что чиновник получил взятку в размере 890 тысяч рублей. Эти деньги ему передали за согласование и визирование одного из сфабрикованных актов о списании машины. По решению суда обвиняемого отправили под стражу на время проведения расследования.
