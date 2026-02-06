Прохожая пожаловалась в соцсетях на удовлетворявшего себя в машине извращенца

На улице Серебрякова в Краснодаре одна из жительниц города заметила автомобиль, в салоне которого находился мужчина, совершавший действия, непристойные для общественного места характера, наблюдая за проходившими мимо девушками и школьницами. Возмущенная гражданка разместила подробное описание увиденного в социальных сетях.

При этом, как сообщает ресурс KrasnodarMedia, подобные шокирующие случаи и другие прохожие наблюдали неоднократно. Полиция Краснодара оперативно отреагировала на информацию, появившуюся в интернете, и начала доследственную проверку.

И сейчас стражи порядка занимаются установлением личности нхулигана. Стоит подчеркнуть, что на данный момент в правоохранительные органы не поступало официальных заявлений от потенциальных пострадавших.

