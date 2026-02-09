Мужчина угнал авто возлюбленной ради сбежавшей лошади в Бурятии

Нетрезвый 44-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, проник в гараж своей 50-летней сожительницы, из которого без разрешения взял автомобиль и уехал в соседнее село. Целью его поездки стали поиски сбежавшей лошади.

Как сообщает телеканал «Ариг Ус», владелица машины вскоре заметила пропажу и позвонила мужчине. Но тот, находящийся в состоянии сильного опьянения, не смог связно объяснить свои действия. И на просьбу вернуться он тоже адекватно не отреагировал.

В конце концов злоумышленник бросил транспортное средство возле дома своего знакомого, которого попросил отвезти его в Улан-Удэ якобы для снятия стресса. Но к тому моменту к делу уже подключились полицейские: они оперативно вычислили маршрут автомобиля и задержали подозреваемого по дороге в город.

На допросе выяснилось, что он ранее уже имел судимости. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде. О судьбе сбежавшей лошади — которую отправился искать герой этой истории — не сообщается.

