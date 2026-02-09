889

Водитель погиб под колесами грузовика, подкачивая колесо на трассе

Попытка починить машину привела к трагедии в Ленинградской области

Инцидент случился на 94-м километре федеральной автодороги «Скандинавия». 54-летний мужчина остановился и вышел на проезжую часть, чтобы подкачать заднее левое колесо своего Ford Focus.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Водитель погиб под колесами грузовика, подкачивая колесо на трассе

Как сообщает «Ленинградская областная телекомпания», в тот момент по трассе следовал грузовой Volvo. Его 63-летний водитель допустил наезд на мужчину, который получил тяжелые травмы и скончался на месте еще до приезда экстренных служб.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место ДТП, по факту произошедшего проводится проверка. Других подробностей о случившемся на данный момент нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Чунском округе водитель погиб при лобовом столкновении с грузовиком.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует