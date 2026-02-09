Водитель погиб под колесами грузовика, подкачивая колесо на трассе

Инцидент случился на 94-м километре федеральной автодороги «Скандинавия». 54-летний мужчина остановился и вышел на проезжую часть, чтобы подкачать заднее левое колесо своего Ford Focus.

Как сообщает «Ленинградская областная телекомпания», в тот момент по трассе следовал грузовой Volvo. Его 63-летний водитель допустил наезд на мужчину, который получил тяжелые травмы и скончался на месте еще до приезда экстренных служб.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место ДТП, по факту произошедшего проводится проверка. Других подробностей о случившемся на данный момент нет.

