В Балашихе машина сбила девочку, которую везли на санках по пешеходному переходу

Инцидент случился днем 27 января на проспекте Жуковского в подмосковной Балашихе. Водитель автомобиля Ford допустил наезд на пятилетнюю девочку-пешехода.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», тот факт, что семья двигалась на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, не уберег находившегося на момент аварии на санках ребенка от столкновения. Сразу после наезда медики доставили пострадавшую с серьезными травмами в ближайшую больницу.

На данный момент правоохранители продолжают изучать обстоятельства произошедшего, результаты проверки дадут правовую оценку действиям водителя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Оренбургской области женщина на тюбинге, привязанном к автомобилю, сбила пенсионерку.