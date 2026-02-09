124

Красноярские приставы вернули мужчине авто, которое тайно продал его сын

Семейный конфликт завершился эвакуацией машины с парковки ТЦ

Молодой человек воспользовался доступом к документам и ключам для того, чтобы без спроса переоформить на себя отцовскую Toyota Corolla Fielder 2018 года выпуска. После этого он быстро нашел покупателя и продал машину.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Красноярские приставы вернули мужчине авто, которое тайно продал его сын

Как сообщает издание Newslab.ru, вырученные средства юноша потратил на собственные нужды. Родитель вскоре заметил пропажу транспортного средства и обратился в полицию. Узнав о судьбе автомобиля, он подал иск с требованием признать сделку недействительной.

Суд встал на сторону отца, новому владельцу вручили официальное требование о возврате машины. Однако гражданин в ответ попытался скрыть информацию о местоположении транспортного средства, за что ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. В ходе розыскных мероприятий Toyota обнаружили на парковке одного из красноярских торговых центров и при помощи эвакуатора вернули законному хозяину.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Горном Алтае мужчина продал BMW своей родственницы, чтобы купить дрова.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует