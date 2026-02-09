Красноярские приставы вернули мужчине авто, которое тайно продал его сын

Молодой человек воспользовался доступом к документам и ключам для того, чтобы без спроса переоформить на себя отцовскую Toyota Corolla Fielder 2018 года выпуска. После этого он быстро нашел покупателя и продал машину.

Как сообщает издание Newslab.ru, вырученные средства юноша потратил на собственные нужды. Родитель вскоре заметил пропажу транспортного средства и обратился в полицию. Узнав о судьбе автомобиля, он подал иск с требованием признать сделку недействительной.

Суд встал на сторону отца, новому владельцу вручили официальное требование о возврате машины. Однако гражданин в ответ попытался скрыть информацию о местоположении транспортного средства, за что ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. В ходе розыскных мероприятий Toyota обнаружили на парковке одного из красноярских торговых центров и при помощи эвакуатора вернули законному хозяину.

