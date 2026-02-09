176

Житель села в Приамурье украсил свой двор выставкой ретроавтомобилей из снега

Идею для новой экспозиции ему подсказал родной внук

Мужчина из села Константиновка каждую зиму радует земляков новыми ледяными шедеврами. Основной темой для его творчества в 2026-м стали автомобили ушедшей эпохи.

Александр Проневский

Как сообщает издание «Амур.инфо», скульптор-энтузиаст принялся за работу, несмотря на сильные морозы января-февраля. Он посвящал созданию одной ледяной фигуры практически весь световой день.

В снежном «гараже» представлен ряд из трех ретромоделей, включая ГАЗ-М1, бронированный ЗИС-115, а также ГАЗ-13 «Чайка». Все они расположились рядом с танком Т-34-85, который мужчина создал годом ранее к юбилею Победы. Фотографии работ скульптора опубликовали в группе «Сибай Подслушано в Зауралье» в сети «ВКонтакте».

Мастер с удовольствием проводит для гостей мини-экскурсии, рассказывая историю каждого транспортного средства. Жители Константиновки гордятся своим талантливым соседом и стараются запечатлеть его работы на фото и видео, ведь с приходом тепла эти произведения искусства бесследно исчезнут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что московский мечтатель попытался подарить жене ледяной автомобиль с фестиваля.

