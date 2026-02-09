Житель села в Приамурье украсил свой двор выставкой ретроавтомобилей из снега

Мужчина из села Константиновка каждую зиму радует земляков новыми ледяными шедеврами. Основной темой для его творчества в 2026-м стали автомобили ушедшей эпохи.

Как сообщает издание «Амур.инфо», скульптор-энтузиаст принялся за работу, несмотря на сильные морозы января-февраля. Он посвящал созданию одной ледяной фигуры практически весь световой день.

В снежном «гараже» представлен ряд из трех ретромоделей, включая ГАЗ-М1, бронированный ЗИС-115, а также ГАЗ-13 «Чайка». Все они расположились рядом с танком Т-34-85, который мужчина создал годом ранее к юбилею Победы. Фотографии работ скульптора опубликовали в группе «Сибай Подслушано в Зауралье» в сети «ВКонтакте».

Мастер с удовольствием проводит для гостей мини-экскурсии, рассказывая историю каждого транспортного средства. Жители Константиновки гордятся своим талантливым соседом и стараются запечатлеть его работы на фото и видео, ведь с приходом тепла эти произведения искусства бесследно исчезнут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что московский мечтатель попытался подарить жене ледяной автомобиль с фестиваля.