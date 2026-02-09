Владелец Geely Tugella отсудил у дилера 45 млн за неисправную зарядку смартфона

Житель Санкт-Петербурга приобрел новенький Geely Tugella в автосалоне в 2023 году, заплатив за него 3,3 млн рублей. Но уже вскоре после покупки обнаружил целый ряд дефектов, включая проблемы с ремнем безопасности, посторонние звуки в подвеске и сломанную беспроводную зарядку для телефона.

А потом автосалон начал угрожать ему уголовным преследованием

Как сообщает телеграм-канал Mash, потерпевший обратился в сервис для ремонта кроссовера, однако мастерская не смогла выполнить его в установленные законом сроки. Последующее требование о возврате денег за автомобиль дилер также отклонил, что вынудило покупателя обратиться в суд.

Автосалон обязали выплатить покупателю 45 млн рублей. В эту сумму вошли стоимость самого авто, компенсация разницы между ценой покупки и текущей рыночной стоимостью, неустойка за просрочку выполнения законных требований и штраф в пользу потребителя.

И, казалось бы, все закончилось хорошо. Но после того, как решение вступило в силу, владелец автосалона начал мужчине угрожать — тем, что направит заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.

