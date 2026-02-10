Житель Кузбасса попытался спрятать свою машину от судебных приставов в сугробе

Житель Топкинского округа Кузбасса накопил долговых обязательств почти на 1,5 млн рублей. А судебные приставы установили, что в его собственности имеется автомобиль Nissan Almera 2013 года выпуска.

Как сообщает агентство «Кузбасс», машину планировали использовать для погашения части долга. Однако вскоре выяснилось, что Nissan исчез с того места на стоянке, где всегда находился. Оказалось, что должник придумал нестандартный способ спрятать транспортное средство и закопал иномарку в глубокий снежный сугроб с расчетом на то, что приставы ее не заметят.

Но как бы не так! Работники исполнительной службы вооружились лопатами и отправились на поиски машины, в ведомстве ее с иронией назвали «подснежником». Авто нашли, немедленно арестовали и поместили на спецстоянку. Теперь его ждет оценка и последующая реализация с торгов, а вырученные средства направят на погашение долгов владельца.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Иркутской области работодатель закрыл долг по зарплате внедорожником LADA Niva.