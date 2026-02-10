Водитель-подросток на ходу вылез на крышу авто ради «лайков» в соцсетях

Подростки в возрасте 17 и 18 лет, проживающие в Нефтекамске, выложили в Сеть видеозапись, которая быстро набрала популярность. На кадрах запечатлено, как водитель прямо во время движения выбирается через свое окно на крышу автомобиля, чтобы вернуться в салон с пассажирской стороны.

Правоохранителям он потом сказал, что ролик не настоящий, а сгенерированный нейросетью

Как сообщает издание «Независимая Уральская газета», ролик быстро привлек внимание правоохранителей. На допросе молодые люди утверждали, что сгенерировали его с помощью нейросетей. Однако их версию быстро опровергли, полицейские смогли доказать, что трюк был реальным.

Выяснилось, что 17-летний подросток без разрешения взял ключи от автомобиля матери и отправился с другом на ночную съемку. Во время исполнения опасного маневра он не удержался и сорвался с крыши, но, к счастью, не получил серьезных травм.

Инспекторы ГИБДД составили административные материалы как в отношении самих нарушителей, так и их родителей. Обвинения против молодых людей включают управление транспортом без водительского удостоверения и создание угрозы безопасности на дороге.

