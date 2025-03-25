В Казахстане водитель выиграл суд с помощью ChatGPT

23-летний житель Алматы призвал выступить в качестве адвоката искусственный интеллект. В декабре прошлого года Кенжебека Исмаилова оштрафовали на 5800 тенге (примерно 1000 рублей) за нарушение ПДД, однако молодой человек отправился в суд и выиграл его.

По данным Газеты.Ru, водитель получил штраф за то, что выехал на полосу для общественного транспорта. Однако, как сообщил сам Кенжебек в своем телеграм-канале, этот маневр ему пришлось выполнить, чтобы объехать стоящий перед ним на перекрестке грузовик. Времени ждать у Кенжебека не было — он вез свою маму в больницу. Водитель был уверен, что штраф ему выписали незаконно. Он подал жалобу в департамент полиции, а когда она была отклонена, пошел в суд.

— Я судился не из-за денег, а из-за принципа. Хотел, чтобы в следующий раз сотрудники относились к своей работе ответственно. В суде сотрудники себя вели грубо и непрофессионально. Это был гражданский долг, — написал в своем Telegram Кенжебек.

С составлением запроса истцу помог ChatGPT. По данным телеграм-канала No Limits, нейросеть не только построила линию защиты, но и сгенерировала ответы на вопросы судьи, которые зачитывал мужчина. В результате такой четкой стратегии казахстанца оправдали, и штраф был отменен. Заседание суда продлилось всего 10 минут.

Теперь Кенжебек планирует подать в суд на департамент полиции и добиться компенсации морального вреда.