Что оставила после себя знаменитая мотоблогерша Ксения «Катастрофа», погибшая в страшном ДТП

После себя 33-летняя погибшая оставила слезы горести не только родным и близким, но и многочисленным фанатам ее мотоблога. На площадке Yotube у байкерши насчитывается несколько десятков тысяч подписчиков, наблюдается высокая активность в социальных сетях.

А ведь девушке действительно было, что показать поклонникам — роскошные белые волосы, шикарная фигура, мощные и красивые байки. Жаль только, что свежего контента от мотоблондинки фолловеры больше не увидят…

— При движении на мотоцикле, ни в коем случае нельзя отвлекаться. Тем более, на высокой скорости. Оборачиваться назад — значит не следить за дорогой, а это банальное нарушение техники безопасности. Хочешь что-то заснять — разверни камеру заранее. Страшно обидно, когда в авариях погибают люди, вдвойне печальнее, когда красивые и талантливые девушки, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию президент мотоклуба Devoted Виталий «Броди» Бродзкий.