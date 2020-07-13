Что оставила после себя знаменитая мотоблогерша Ксения «Катастрофа», погибшая в страшном ДТП

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошла авария с участием мотоциклистки, совершившей попутное столкновение с трактором. Проще говоря, «Катастрофа» попросту догнала здоровенную махину, врезавшись на полном ходу в заднюю часть спецтехники.
Ксения двигалась по трассе М8 «Холмогоры» в Ярославль, следуя в колонне других байкеров. Примерно на 160 км/ч Никитина обогнала мотокортеж, чтобы эффектно запечатлеть его для своего Youtube-канала — на шлеме мотоледи висела видеокамера.
Красивого кадра ради и сбора «лайков» для девушка повернула голову, а через пару секунд на горизонте появился трактор. Похоже, съемка «Катастрофы» и вправду оказалась эффектной…
После себя 33-летняя погибшая оставила слезы горести не только родным и близким, но и многочисленным фанатам ее мотоблога. На площадке Yotube у байкерши насчитывается несколько десятков тысяч подписчиков, наблюдается высокая активность в социальных сетях.
А ведь девушке действительно было, что показать поклонникам — роскошные белые волосы, шикарная фигура, мощные и красивые байки. Жаль только, что свежего контента от мотоблондинки фолловеры больше не увидят…
— При движении на мотоцикле, ни в коем случае нельзя отвлекаться. Тем более, на высокой скорости. Оборачиваться назад — значит не следить за дорогой, а это банальное нарушение техники безопасности. Хочешь что-то заснять — разверни камеру заранее. Страшно обидно, когда в авариях погибают люди, вдвойне печальнее, когда красивые и талантливые девушки, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию президент мотоклуба Devoted Виталий «Броди» Бродзкий.