Полиция нашла молодую девушку в запертом фургоне с трупами собак

Инцидент случился в штате Коннектикут, США. В полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Прибывшие на место событий к мотелю офицеры обнаружили припаркованный фургон компании U-Haul с затемненными окнами.

Как сообщает издание People, внутри стражи порядка нашли 19-летнюю девушку, а также семь собак, четыре из которых не подавали признаков жизни. Потерпевшей оказали первую помощь. Во время допроса выяснилось, что она подверглась физическому насилию со стороны похитившего ее мужчины.

Вскоре полицейские установили личность предполагаемого агрессора. При задержании 34-летнего нарушителя полиция обнаружила запрещенные вещества, а также документы с именами нескольких женщин, что может указывать на другие эпизоды похищений.

Следствие выдвинуло обвинения в отношении злоумышленника в семи случаях жестокого обращения с животными, нанесении побоев человеку, а также в хранении нелегальных веществ. На данный момент он остается под стражей, три выжившие собаки переданы ветеринарам для оказания помощи и реабилитации.

