У спящего в машине мужчины украли 170 000 рублей

В Армавире 19-летний житель Курганинского района Краснодарского края приехал вместе с друзьями в торговый центр, но за покупками не пошел, решив вздремнуть в своей машине. Чем решили воспользоваться его знакомые, обворовав приятеля.

Как сообщает портал «Кубань 24», двое 17-летних злоумышленников по очереди просовывали руки в приоткрытое окно транспортного средства, дотягивались до стоящей на переднем пассажирском сиденье сумки и вытягивали из нее деньги. «Навытягивали» на общую сумму в 170 тысяч рублей.

Любопытно, что все действо проходило на глазах девушек из общей с потерпевшим и грабителями компании, однако они не стали препятствовать последним. Когда пострадавший обнаружил пропажу, то сразу обратился в полицию. Правоохранители смогли оперативно установить личности подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения. В отношении них следователи возбудили уголовные дела по часть 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь им может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Благовещенске вор уснул в чужой машине с украденным паспортом и деньгами в кармане.