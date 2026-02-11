1351

Пьяный подросток угнал автомобиль, избив перед этим его хозяйку

Полиция быстро нашла злоумышленника

В Дебесском районе Удмуртии 16-летний юноша и его 39-летний знакомый распивали алкогольные напитки, после чего отправились в гости к старшему из них. Но дальше что-то у собутыльников не заладилось: между юношей и супругой мужчины возникла словесная перепалка, которая закончилась дракой и... угоном машины.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает издание «Сусанин», подросток нанес женщине несколько сильных ударов. В результате потерпевшая получила серьезные травмы, включая перелом ребер, ей потребовалась срочная госпитализация. Воспользовавшись моментом, юноша решил угнать семейный автомобиль, чтобы добраться на нем до своего дома.

Полицейские оперативно организовали поиски и задержали подозреваемого в одном из соседних населенных пунктов. Медосвидетельствование подтвердило факт нахождения молодого человека в состоянии алкогольного опьянения: в выдыхаемом им воздухе обнаружили 0,465 мг/л паров спирта.

Следователи возбудили против юноши уголовное дело за угон транспортного средства и причинение тяжкого вреда здоровью. Нарушителя поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, на данный момент он находится под подпиской о невыезде. При этом на его старшего товарища составили административный протокол за привлечение лица, не достигшего 18 лет, к распитию алкогольной продукции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Тверской области пьяный мужчина угнал «Газель» после драки.

