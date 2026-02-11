Водитель на Lexus, пытаясь скрыться от полиции в Москве, разбил 14 авто

Утром 11 февраля инспекторы ДПС попытались остановить подозрительный Lexus для проверки документов. Однако мужчина, находившийся за рулем иномарки, проигнорировал требования полицейских и резко увеличил скорость.

Шофер в неадекватном состоянии устроил массовую аварию на Дмитровском шоссе

Как сообщает агентство «Москва», надеясь скрыться от преследования, водитель на высокой скорости совершал опасные маневры в плотном потоке и создавал прямую угрозу для других участников дорожного движения. Без происшествий не обошлось: как результат — разного рода повреждения получили 14 машин.

После непродолжительной погони правоохранителям удалось заблокировать транспортное средство беглеца. Задержанный вел себя неадекватно, его заподозрили в вождении в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием запрещенных веществ.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и дополнительные наряды ДПС. Сейчас эксперты проводят оценку причиненного пострадавшим ущерба.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и дополнительные наряды ДПС. Сейчас эксперты проводят оценку причиненного пострадавшим ущерба.