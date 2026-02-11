397

Курьер, чтобы скрыться от ГАИ, предъявил фальшивые документы

Инцидент произшел в Казани

Сотрудники ГИБДД проводили профилактический рейд, нацеленный на выявление нарушителей среди водителей электровелосипедов. Инспекторы подали сигнал об остановке подозрительному доставщику, однако тот предпринял попытку скрыться.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Курьер, чтобы скрыться от ГАИ, предъявил фальшивые документы

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», стражи порядка вскоре догнали и задержали курьера. При проверке личных данных злоумышленник попытался представиться другим человеком, показав с экрана телефона чужие документы. Но правоохранители сразу же заметили несоответствие, и тогда нарушителю пришлось передать свое реальное удостоверение личности.

В итоге в отношении курьера составили административные протоколы за неповиновение сотруднику полиции и нарушение ПДД, теперь ему грозит крупный штраф.

Всего за время рейда стражи порядка проверили 72 курьеров. На 20 доставщиков правоохранители оформили административные материалы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Забайкалье таксист помог обезвредить курьера-мошенника.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует