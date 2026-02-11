Взорвавшийся автомобиль протаранил бензоколонку на АЗС в Самаре

Инцидент произошел ранним утром 11 февраля в Красноглинском районе города. По неустановленным пока причинам автомобиль воспламенился при подъезде к автозаправочной станции.

Как сообщает «Самарская газета», несмотря на взрыв, транспортное средство продолжило движение и врезалось в колонку. Персонал АЗС взял огнетушители и сразу же пришел на помощь 27-летнему водителю. После этого прибывшие на место событий пожарные полностью ликвидировали возгорание.

В результате случившегося травмы получил находившийся неподалеку 37-летний мужчина из другой машины. Медики доставили его в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

По факту произошедшего следственные органы СУ СКР по Самарской области организовали проверку.

