Школьница угнала машину матери и врезалась в забор, уходя от полиции

В селе Нур-Селение инспекторы ДПС заметили подозрительный Nissan Cube и подали водителю сигнал об остановке. Но шофер его проигнорировал и попытался скрыться.

Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, за рулем была 14-летняя девочка. После непродолжительной погони она потеряла контроль над транспортным средством, врезалась в ограду возле частного дома и остановилась. В салоне вместе с ней в тот момент находились подруги — к счастью, никто серьезных травм не получил.

Позже выяснилось, что владельцем автомобиля является родная мать задержанной. И несмотря на то, что нарушительница взяла ключи от машины без разрешения, в отношении родителя полицейские все же составили административный протокол за передачу управления ТС лицу без водительского удостоверения. Поврежденный Nissan Cube при этом эвакуировали на штрафстоянку.

Материалы, связанные с произошедшим, уже передали в комиссию по делам несовершеннолетних, теперь школьнице и ее родителям грозит постановка на профилактический учет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве водитель на Lexus попытался скрыться от полиции и разбил 14 авто.