Машина пьяного водителя загорелась после ДТП в Чите

На улице Мира в Чите столкнулись Toyota Carina и Honda Stream, в результате чего первая «японка» получила серьезные повреждения. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля, и у него загорелся моторный отсек.

Как сообщает издание «Чита.ру», оперативно прибывшие на место событий сотрудники ГУ МЧС по Забайкальскому краю приступили к ликвидации возгорания и отключили аккумулятор, предотвратив дальнейшее распространение огня. Тем не менее, пламя успело уничтожить бампер и крышку капота, а также повредило двигатель.

В результате ДТП водитель Honda Stream и два его пассажира получили серьезные травмы, медики доставили их в ближайшую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что аварию инициировал водитель Toyota — он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел «прав». Так что в его отношении правоохранители составили административные протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

