Автомобиль взорвался на парковке в Можайском районе Москвы

Автомобиль Mercedes-Benz загорелся на стоянке возле здания Управления делами Президента на Рябиновой улице. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а потом появились яркая вспышка и столб дыма.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, на место событий незамедлительно прибыли пожарные расчеты, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Специалисты успешно локализовали возгорание, не дав огню перекинуться на соседние автомобили и здания. По предварительным данным, в момент взрыва в салоне автомобиля никого не было.

Следственно-оперативная группа приступила к осмотру поврежденного транспортного средства. На данный момент версия с умышленным подрывом не подтверждается, точные причины произошедшего устанавливаются.

