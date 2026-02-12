Инспекторы ДПС не дали пожару перекинуться с авто на жилой дом в Астрахани

Инцидент случился в ночь на 12 февраля в Володарском районе. Сотрудники ГИБДД находились на маршруте патруля, во время которого обнаружили загоревшуюся легковую машину. Огонь полностью охватил транспортное средство, припаркованное вплотную к жилому дому.

Как сообщает издание «Astrakhanpost», в постройке из камышита (спрессованных листов камыша) не горел свет, люди крепко спали и даже не подозревали об угрозе.

Полицейские сразу же подали звуковой сигнал, чтобы разбудить жильцов, после чего приступили к первичным мерам по тушению и локализации возгорания. Благодаря их действиям пламя не успело перекинуться на стены и крышу постройки.

Прибывшие на вызов пожарные завершили ликвидацию огня. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

