На АЗС в ХМАО взорвался бензовоз, есть пострадавшие

Бензовоз МАЗ внезапно загорелся и взорвался на автозаправочной станции в поселке Солнечный. Инцидент привел к масштабному пожару на площади 150 квадратных метров, экстренные службы оперативно приступили к его ликвидации.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мощной ударной волной два человека, стоявшие поблизости, были отброшены на несколько десятков метров. Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу.

Правоохранители оцепили опасную зону, на данный момент специалисты выясняют причину произошедшего. На объекте начали доследственную проверку соблюдения техники безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в жилом квартале Луганска ночью взорвался автомобиль.