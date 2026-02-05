На АЗС в ХМАО взорвался бензовоз, есть пострадавшие

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мощной ударной волной два человека, стоявшие поблизости, были отброшены на несколько десятков метров. Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу.
Правоохранители оцепили опасную зону, на данный момент специалисты выясняют причину произошедшего. На объекте начали доследственную проверку соблюдения техники безопасности.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в жилом квартале Луганска ночью взорвался автомобиль.