Пьяный мужчина угнал авто у тещи, устроил ДТП и попытался сбежать

Мужчина, проживающий в поселке Смидович (Еврейская автономная область), распивал спиртные напитки вместе со своей тещей. В какой-то момент между ними возник конфликт, и женщина выгнала собутыльника из дома, после чего тот отправился спать в летнюю кухню.

Семейная ссора закончилась для него в спецприемнике полиции

Как сообщает РИА «Биробиджан», на следующее утро мужчина без спроса взял ключи от Ford Freda хозяйки дома и отправился в поездку. Все еще находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель потерял контроль над транспортным средством, оно вылетело на встречную полосу и протаранило Toyota Passo.

В результате сильного удара угнанная иномарка отлетела в придорожный кювет. При этом сам водитель не получил серьезных травм и сразу же попытался сбежать, однако сотрудники Госавтоинспекции оперативно его задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», инспекторы ГИБДД составили административные протоколы за оставление места аварии и отказ от медицинского освидетельствования.

