Труп человека обнаружили в сгоревшей машине в Находке

Неподалеку от Космической улицы очевидцы заметили полностью выгоревший автомобиль. А в салоне транспортного средства находились фрагменты тела мужчины.

Обнаружив останки, правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщает телеграм-канал СК Приморья. Стражи порядка подчеркнули, что тело сильно повреждено из-за воздействия высоких температур.

В настоящий момент сотрудники ведомства проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, главная задача которых — установить все обстоятельства произошедшего, а также идентифицировать причастных к совершению преступления.

