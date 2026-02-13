Житель Тулы остался без денег и угнал машину, чтобы попасть домой

Мужчина вернулся из Москвы и потратил последние средства на покупку бутылки воды. Взять билет на автобус он уже не мог, а потому решил воспользоваться чужим автомобилем.

Как сообщает издание «Тульская пресса», мужчина заметил незапертое легковое авто на парковке у многоэтажки на улице Сойфера. Он сел в салон и обнаружил ключи от машины в подлокотнике.

Стоит подчеркнуть, что навыков вождения у мужчины не было. По этой причине, выезжая со стоянки, он сразу же врезался в другой припаркованный автомобиль. Затем угонщик продолжил движение, но в районе Крестовоздвиженской площади потерял контроль над транспортным средством, которое вылетело на газон. Там его и заметили полицейские.

Задержанный сразу признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей, от уплаты которого обвиняемого освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в ЕАО пьяный мужчина угнал авто у тещи, устроил ДТП и попытался сбежать.