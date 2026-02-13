Пьяный швед угнал машину у курьера и попытался добраться на ней до России

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин Швеции похитил в Финляндии незапертый автомобиль, после чего сразу же взял курс на восток. В салоне он обнаружил чужую банковскую карту, которой расплатился за топливо на заправке по пути.

Как сообщает издание «Столица на Онего», целью поездки мужчина выбрал закрытый в настоящее время пункт пропуска через границу «Салла». Но нарушитель не смог проехать через шлагбаум, после чего бросил машину, перелез через ворота и двинулся в сторону России пешком. Правда, он успел пройти всего несколько метров перед тем, как его задержал финский пограничный патруль.

В отношении подозреваемого выдвинули сразу несколько серьезных обвинений. Теперь ему грозит наказание за угон транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение неприкосновенности государственной границы и мелкое мошенничество с чужой банковской картой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бурятии мужчина угнал авто возлюбленной ради сбежавшей лошади.