Пьяный швед угнал машину у курьера и попытался добраться на ней до России

Как сообщает издание «Столица на Онего», целью поездки мужчина выбрал закрытый в настоящее время пункт пропуска через границу «Салла». Но нарушитель не смог проехать через шлагбаум, после чего бросил машину, перелез через ворота и двинулся в сторону России пешком. Правда, он успел пройти всего несколько метров перед тем, как его задержал финский пограничный патруль.
В отношении подозреваемого выдвинули сразу несколько серьезных обвинений. Теперь ему грозит наказание за угон транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение неприкосновенности государственной границы и мелкое мошенничество с чужой банковской картой.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Бурятии мужчина угнал авто возлюбленной ради сбежавшей лошади.