Сотрудники автосервиса разобрали авто, чтобы починить, а собрать уже не смогли

Семья из Новосибирска направлялась в Москву на своем Mercedes-Benz, чтобы в столице продать иномарку. Во время поездки супруги услышали подозрительный стук под капотом и решили заглянуть в автосервис в Башкирии, рассчитывая быстро починить машину.

При этом владельцу машины выкатили счет на 200 тысяч рублей

Как сообщает издание «Вести-Башкортостан», сотрудники СТО заверили семейную пару, что после ремонта они смогут без проблем доехать до Первопрестольной. Никаких документов о сдаче автомобиля новосибирцы при этом не подписали, полагаясь на порядочность работников. Но, к сожалению, те подвели — сначала провели несогласованные процедуры, а потом не смогли собрать машину.

Несмотря на то, что «Мерседес» остался в разобранном состоянии, сервис выставил владельцам счет почти на 200 тысяч рублей. Семья отказалась выплачивать эту сумму и обратилась за помощью к участковому. Полицейский приехал на вызов и сперва потребовал от директора автосервиса объяснений, но после разговора с ним его позиция почему-то изменилась.

Через неделю ремонтники оформили чеки, но иномарку так и не восстановили. В итоге потерпевшим пришлось вызывать эвакуатор, чтобы доставить разобранный автомобиль обратно в Новосибирск.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Астрахани инспекторы ДПС не дали пожару перекинуться с авто на жилой дом.