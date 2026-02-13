Двое мужчин отправились за брошенной машиной и бесследно пропали в Якутии

Жительница Мирного обратилась в экстренные службы после того, как ее муж и его напарник не вернулись из поездки и перестали отвечать на звонки. Мужчины отправились в путь ранним утром 12 февраля.

Как сообщает издание Sakhapress, 44-летний водитель Toyota Raum и его спутник выехали из Мирного в сторону поселка Чернышевский. По словам заявительницы, целью поездки была эвакуация иномарки, которую пришлось оставить на зимней дороге еще 2 февраля приблизительно на 175-м километре от Чернышевского.

Последний раз они выходили на связь днем 12 февраля. Тревогу женщина забила только в полночь, когда стало ясно, что за световой день мужчины не смогли преодолеть обратный путь. Дежурный из поселка Чернышевский уточнил, что разыскиваемый автомобиль на трассе не видели ни вечером, ни ночью.

Сотрудники Госавтоинспекции и спасатели приступили к поискам, на данный момент о местонахождении пропавших ничего не известно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Красноярском крае машину с детьми спасли из ледяного плена на трассе.